Spalletti in conferenza: “Soddisfatto per lunghi tratti sulla partita. Non dobbiamo guardare la classifica”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa poco fa per commentare la partita contro il Bologna.

Mister Spalletti ha detto la sua sulla partita che si è conclusa da poco e su come si è comportata la squadra. Questo il suo intervento in conferenza stampa.

Sulla vittoria contro il Bologna e Osimhen

“Segnale importante per la continuità la vittoria di oggi? Mi ha soddisfatto che per lunghi tratti della partita abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Abbiamo capito che dobbiamo fare del possesso palla e del comandare la partita la nostra caratteristica. Dobbiamo gestirla bene, fa parte delle nostre caratteristiche.

Oggi l’abbiamo fatto per lunghi tratti bene e bisogna fare i complimenti. Deficit di attenzione il rischio di riaprire la gara da parte del Bologna? Non bisogna snaturare la nostra squadra, la nostra qualità è attaccare anche quando si vince. Poi alla fine ci siamo un po’ chiusi e difendere ad oltranza abbassandoci troppo.

Questo è ciò che ci crea difficoltà, non siamo squadra da duelli fisici. Dobbiamo cercare di prevenire il problema attaccando più avanti. Osimhen? Lui ha fatto vedere quelle che sono le sue qualità, scivolato più volte per via del campo. Importante fargli riprendere confidenza con quello che è una partita vera.

Victor fa un po’ la differenza e per rientrare tra le prime quattro ci vogliono calciatori forti e che hanno una qualità di spessore mentale, forza fisica da reggere l’urto quando si va in contrasto tra calciatori e partite difficili.”

Spalletti su ciò che comporta la vittoria

“Se questa è la partita che può mettere tutto in gioco per il Napoli? Si devono giocare le partite senza avere punti di vista su quello che deve essere la classifica. Noi abbiamo l’ambizione di lottare per il quarto posto e poi di giocare bene ogni partita ci passa davanti.

Se si è vista la partita di ieri si capisce quello che ci vuole nei 90 minuti, perché contro di loro poi si perde dato che hanno tutto, fisicamente e caratterialmente. Il Napoli ora soffre sulle palle inattive, poi sono stati bravi a non farne battere troppi. Un fattore importante è anche la statura. Si va a giocare la prossima senza guardare in casa d’altri.

C’è stato il Bologna che ha provato il forcing finale, noi dobbiamo migliorare nella lotta uomo contro uomo. E questo bisogna migliorare. Il secondo gol è stato un bel gol, quella è la nostra strada e dobbiamo capire che quello è il nostro marchio di fabbrica.“

Comments

comments