Domenichini in conferenza: “Speriamo di continuare così. Si può sempre migliorare. Insigne ed i rigori? Lui si allena sempre”

Dopo la vittoria contro il Bologna, il vice di Spalletti, Domenichini, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la partita.

“I meriti sono di mister Spalletti che ha preparato la partita. Abbiamo fatto bene, tenendo sempre la gara sotto controllo. I ragazzi sono stati bravi, gli facciamo i complimenti e continuiamo così. Al di là dei primi minuti che ci sono state difficoltà devo fare i complimenti ai ragazzi. Speriamo di continuare così. Cosa mi è piaciuto della prestazione della squadra? Com’è stato in campo ed il fatto che non abbiamo rischiato, non abbiamo subito ripartenze. Siamo stati in equilibrio e questa è una bella cosa per una squadra, perché riesce a tenere il campo in maniera giusta.

I margini di miglioramento ci sono sempre, bisogna tenere sempre l’attenzione giusta. In alcune partite ci sono stati cali di attenzione e non deve succedere, bisogna mettere subito la testa nella partita di domenica. Le partite si susseguono a ritmo frenetico, bisogna recuperare ed essere sempre sul pezzo.

Insigne ed i calci di rigore? Lui si è sempre allenato, sia quando ha sbagliato che quando li ha segnati. I rigori li sbaglia chi li tira, Insigne è il rigorista ed il mister gli dà fiducia a ragione. Oggi ha battuto due rigori impeccabili. Il segreto dietro le quinte? Il segreto è il lavoro quotidiano, siamo fortunati perché lavoriamo con una squadra che ha voglia di lavorare e fa le cose con impegno e non crea problemi.

Per uno staff ed un allenatore questo è importante, il merito principale è della squadra e ci mettono in condizione di fare le cose per bene. Punti di vantaggio su Juventus e Inter? Noi credevamo di avere una squadra di qualità che può lottare con tutte. Poi il pensare di avere tutti questi punti di vantaggio no, ma eravamo fiduciosi di fare bene.“

