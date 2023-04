Spalletti in conferenza:”L’assenza del pubblico allo stadio conta quasi come quella di Osimhem”

Le dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa al Konami Training Center di Castel Volturno alla vigilia di Napoli-Milan

“Il Napoli senza Osimhen per Pioli non fa una grande differenza? Sono d’accordo. Senza Osi la squadra ha giocato sempre da Napoli. La differenza l’hanno fatta calciatori come il Cholito, lui sa che a calcio non si gioca solo con i piedi ma anche con la testa raggiungendo risultati importanti anche con a disposizione fette piccole di tempo. Simeone è meno veloce di Osi ma bravo di testa, a dialogare con la squadra, a difendere palla. Anche emotivamente…la squadra in assenza del nigeriano ha avuto una reazione importante come le competizioni che stanno disputando.

A certificare che sia un gruppo che riesce a sostituire chiunque quando c’è la necessità lo hanno dimostrato loro. Abbiamo fatto grandi partite anche con grandi avversari. È una partita da tripla che vale doppio. Il Milan è una squadra forte, ha vinto il campionato lo scorso anno. Su Simeone: merita di più di quello che gli ho concesso. Osimhen mi ha costretto a dargli poco tempo.

Non solo il Milan ci ha messo in difficoltà quest’anno. Certo i rossoneri hanno una rosa ampia, possono fraseggiare dal basso fino a far gol, fanno ripartenze fulminea, sparano lungo a favore del centravanti. Raspadori è a disposizione, un recupero che vale moltissimo considerando ciò che è avvenuto a Osimhen. Domani parte dalla panchina ma ci può essere molto utile.

Il faro della Champions ti fa ritrovare migliore abito, la migliore forza. Mi aspetto dai calciatori quel carattere forte per sopperire ogni stato d’animo.

Vedere bandiere che sventolano ovunque è una gioia ma la storia ancora non è scritta. Senza perdere di vista l’obiettivo occorre fare ancora fatica. Non pensiamo di aver già vinto. Solo i superficiali fanno una valutazione diversa.

In nazionale tornano spesso stanchi e infortunati non posso far altro che raccomandarmi e lo faccio sistematicamente. Succede ovviamente a tutti i club.

La mattina alle 7 prendo Ciro per fare colazione…Per migliorare la lingua e calarmi nello scenario sempre di più. La città è bella da impazzire ma guai a distrarsi. Per il contatto…Davanti ho un obiettivo troppo importante, le energie non vanno perse, devo cercare di dare qualcosa alla città di Napoli. Tutto il resto è banale.

La società ha la possibilità di prolungare il contratto, a me interessa solo il Napoli e i risultati del Napoli. È un pensiero mio e mi auguro sia anche quello dei calciatori. Sappiamo tutti quanto è importante e fondamentale raggiungere il traguardo. Per Osimhen, potrebbe recuperare per la partita di andata con il Milan in Champions.

Olivera o Mario Rui? Entrambi forti. Tutto per lei…vuol dire mettere a frutto le qualità di entrambi i calciatori. È sempre il risultato che conta alla fine.

Il Napoli non è imbattibile? Pioli ha ragione (ride ndr) è il gioco delle parti. Sono convinto che abbiamo fatto un bel percorso. Rispetto allo scorso anno se si va a vedere il confronto ..sono state più scadenti le altre o noi particolarmente bravi? Noi, secondo me, abbiamo fatto un percorso straordinario.

Tutto ciò che abbiamo fatto lo abbiamo ottenuto anche con l’apporto del pubblico. Senza tifosi siamo penalizzati. Apprezzo i sacrifici che vengono fatti dalla gente per acquistare i biglietti: in questa contrapposizione ci rimette la squadra. Senza curve in partita è importante quasi Quanto la mancanza di Osimhen. Non entro nel merito ma quello che non va fatto è penalizzare la squadra.

In riferimento a ‘tutto per lei’ alla Sanità.. diventa facile assorbire tutto questo affetto che trasmette la città. Per me è facile: mi sembra di non essere un allenatore ma uno a cui piace fare l’allenatore. Sono un po’ anomalo, mi impegno al massimo e alcuni posti sono più sensibili a trasmetterlo.

Quando si gioca in un reparto offensivo di una squadra di alta classifica i giocatori devono saper essere in un certo modo. Recuperare palle è fondamentale. Il calciatore moderno è quello che sa fare più ruoli: Di Lorenzo ne è un esempio. Il calciatore internazionale dove lo metti fa la sua parte. L’atteggiamento può essere determinante” .

