Spalletti: “Insigne ha avuto la capacità da Gesù di arrivare prima sulle giocate”

Luciano Spalletti dopo la vittoria a Castel di Sango contro l’Ascoli ha parlato a Canale 8 della partita e del capitano del Napoli Lorenzo Insigne.

Nel post partita dell’amichevole giocata contro l’Ascoli, nel corso del ritiro a Castel Di Sangro, ha parlato l’allenatore del Napoli Spalletti:

“Siamo stati bene in campo, con queste squadre inferiori dobbiamo giocare per vincere .

Il nostro è un calcio di movimento, sappiamo giocare sia a destra che a sinistra.”

“E’ stato bello rivedere Meret, Di Lorenzo, Fabian Ruiz e Insigne in campo. Ovviamente devono lavorare perchè c’è da rimetterli allo stesso livello di condizione del resto del gruppo. Ma oggi hanno fatto già vedere il loro valore.

Per il resto sono soddisfatto certo bisogna aumentare la velocità, la trasmissione di palla, ma oggi c’era anche molto caldo che ha rallentato la manvora”

L’allenatore toscano ha poi concluso parlando di Insigne:

“Abbiamo trovato un tassello importante come Insigne, è un rifirimento importante sia per la squadra che per i tifosi.

Insigne ha avuto la capacità da Gesù di arrivare prima sulle giocate.

Il coro “sarò con te” parte dai tifosi per far sentire tutti più forti.”

Comments

comments