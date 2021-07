Spalletti: “Io sono sul divano di casa mia a Napoli”

Luciano Spalletti, incalzato dai tifosi ieri sera, ha parlato anche di cosa ha provato quando è venuto a Napoli come allenatore del club azzurro.

L’allenatore ha fatto capire, senza mezze parole, che si trova a suo agio nella città. Queste le sue parole:

“Cosa ho provato quando è venuto a Napoli? Io sono fortunato con questo lavoro. Una qualità in più ce l’hanno i napoletani, io nutro fiducia per questo allenando il Napoli. Poi ogni volta ho trovato un’ospitalità incredibile da parte dei napoletani e ho trovato spazi culturali e qualità in tutti i settori. Io sono sul divano di casa mia a Napoli.”

