Spalletti: “Le difficoltà aiutano le persone normali a diventare stupende”

In conferenza stampa, mister Spalletti si è soffermato sulle difficoltà che dovrà affrontare la squadra in questo periodo.

Di seguito le sue parole:

“Le difficoltà aiutano le persone normali a diventare persone stupende, ad avere un destino straordinario. Mi aspettavo con impazienza questi primi colpi di difficoltà, ma quando è andato tutto bene sapevamo che non poteva durare e che avremmo avuto anche sconfitte o momenti come all’inizio con giocatori fuori e scelte non così larghe.

Abbiamo una rosa soprattutto in attacco di questo livello per essere pronti ed andare oltre queste situazioni. Ci faremo carico di queste difficoltà un pezzetto ciascuno di quelli rimasti per sopperire alle assenze dei grandi calciatori.“

