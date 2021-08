Spalletti, l’ex agente: “Bayern? Solo un test atletico. Sono un fan di Gaetano”

“Napoli-Bayern Monaco è stata che serve a testare lo stato dei giocatori e valutare le qualità dei giovani. Bisogna pensare se è opportuno mantenere qualcuno di questi, ma altro significato, oltre ai minuti nelle gambe, questa partita non può avere. Certo fa piacere vincere contro il Bayern anche con un risultato così netto, ma facendo una provocazione queste gare sono solo test atletici.

Gaetano? Sono un suo fan, penso che non sia corretto cercare di inquadrarlo in caratteristiche precise. Penso che possa diventare un fortissimo centrocampista box to box, ha le qualità e la corsa per diventarlo. Poi quando si avvicina alla porta sa essere letale, o da vice Zielinski o in un’altra collocazione sarebbe buono farlo rimanere a Napoli. Se rimane dovrà avere la prospettiva di collezionare un certo numero di presenze che lo possa far crescere”.