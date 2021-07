Spalletti: ” Mi piacerebbe fare questo percorso con Insigne al mio fianco.”

Durante la conferenza stampa di presentazione Luciano Spalletti ha riservato belle parole per il capitano del Napoli Lorenzo Insigne.

Il nuovo allenatore della squadra partenopea, dopo la domanda sull’importanza di Insigne nel suo progetto ha detto:

“Secondo me sarebbe meglio che io parli prima con lui, ma io ne parlo bene e non lo turbiamo. Io ci ho parlato con telefono, gli ho fatto i complimenti dopo un gol in nazionale, gli ho detto che a me farebbe piacere fare questo percorso con lui al mio fianco. Poi naturalmente ci sono altre questioni nel calcio e quelle le vedremo quando ritornerà.”

Spalletti ha poi fatto i complimenti a Insigne per l’Europeo:

“Gli faccio i complimenti per l’europeo spettacolare, ha fatto vedere più volte il suo marchio di fabbrica.”

Comments

comments