Spalletti: “Mi sento benissimo nella tuta azzurra, insieme saremo più forti”

Sono partito da questi campetti, anzi il mio era molto peggiore di questo non sono riuscito a diventare un calciatore importantissimo, ma ho continuato ugualmente a credere di poter avere successo nel calcio. Mi sono impegnato molto e attraverso l’impegno ci sono riuscito. Se l’ho fatto io potete farlo sicuramente anche voi. Per noi siete importantissimi, noi stiamo a guardare quello che voi riuscirete a creare e a diventare in futuro”.