Spalletti: “Nel prossimo mercato sicuro non cercheremo altri tifosi, siamo già a posto, ci bastano e gli dobbiamo restituire soddisfazioni”

Focus – Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Udinese, trentesima giornata di Serie A.

Quando il Napoli provò a vincere lo Scudetto c’era un’atmosfera pazzesca, ora i tifosi ci credono meno. Perché? Vuole lanciare un messaggio?

“Noi l’entusiasmo lo percepiamo, fortissimo, è facile da andare a toccare ed assorbire, pensiamo alle ultime gare giocate in casa e come siamo arrivati allo stadio, tutto un vai e frena perché ti entrano in mezzo, l’amore trasmette sensazioni positive. Nel prossimo mercato sicuro non cercheremo altri tifosi, siamo già a posto (ride, ndr), ci bastano e gli dobbiamo restituire soddisfazioni. Abbiamo 9 storie da raccontare e da protagonisti per i nostri tifosi, in casa e fuori come abbiamo visto a Verona”.

Ora si può dire abbattendo questo muro di omertà: le percentuali Scudetto?

“Se guardiamo la classifica, chi è davanti ha più percentuale, come chi deve recuperare una partita, ma se vediamo le percentuali basate su il valore delle 4 squadre, dico 25% ciascuna! Ma la classifica vale”

