Spalletti: “Non gioco per il record, alleno per dare soddisfazione ai tifosi. Il nostro record è aver vinto il campionato a 5 giornate dalla fine”

Dopo il pareggio contro il Bologna, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa.

Dopo la partita di oggi possiamo dire che Osimhen è l’attaccante più forte che abbia mai allenato

“Si per non pensare a quello che diventerà perché ha ancora tanto per crescere”,

Come mai Raspadori non è partito dall’inizio?

“Perché Giacomo ha qualche difficoltà a giocare a sinistra e Zerbin è comunque un giocatore giovano… Ho capito di aver sbagliato”.

Anguissa: quanto è fondamentale per Spalletti?

“Ha fisicità, tecnica e corsa, ci mette qualità e quantità: riempie bene il recipiente della partita. Ha fatto una grandissima partita, lui garantisce sempre tutto il suo repertorio e per me è un giocatore forte”.

Kim è squalificato la prossima, una parola per la sua stagione? Le dispiace non battere il record dei 92 punti?

“Non gioco per il record, alleno per dare soddisfazione ai tifosi e sviluppare bene il mio ruolo in questo gioco. Su Kim io spero che rimanga a Napoli anche il prossimo anno. Il cambio è stato dovuto al fatto che avevamo i due centrali ammoniti e lui sentiva un po’ male, ma credo che a prescindere dal cambio la partita poteva cmunque andare così”.

La soddisfazione di mettere in campo giocatori che hanno avuto poco spazio in stagione è stata più forte del record di punti?

“In qualche caso la scelta è stata obblicatori: Lozano e Politano non ci sono, Di Lorenzo era affaticato e Elmas squalificato quindi non ho forzato la cosa… Potevamo far giocare meglio la palla in alcuni momenti e sfruttare meglio alcune situazioni dentro l’area di rigore, forse ci è mancata un po’ di determinazione. Il nostro record è aver vinto il campionato a 5 giornate dalla fine”.

Il Bologna quanto l’ha messa in difficoltà oggi?

“Ci mettono in difficoltà tutte se non ci lasciano fare il nostro calcio. Il Bologna ha la caratteristica di voler fare questo possesso palla, è una squadra che da fuori mi piace. Sono stati bravi a rimontare anche se noi li abbiamo in parte facilitati”.

I numeri dicono che il Napoli ha fatto pochi gol da fuori area…?

“Oggi a Zielinski ho detto che mi doveva fare gol da fuori area perché ha queste qualità ma in campionato ne ha fatti pochi. In campionato c’hanno poi messo una toppa Osimhen e Kvara… Bisogna ringraziare molto questi giocatori”.

