Spalletti: “Non si può vincere sempre, qualche volta puoi perdere”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato agli studenti universitari della Federico II.

“Per me, lo studente è colui che nel caos della vita va da qualcuno che ha sempre la parola giusta per arricchire le sue conoscenze che poi ci possano servire anche per avere una buona qualità di dialogo nei confronti di chi cerca di imporsi.

Fondamentali nella vita sono le scelte, le decisioni, soprattutto per quanto riguarda il mio ruolo: io cerco sempre di tirar fuori le migliori decisioni, dalla formazione alle tattiche.

Quando qualcuno sbaglia, si deve essere bravi ad analizzare l’episodio, non il calciatore dentro l’episodio. Non si può vincere sempre, qualche volta puoi perdere. A darti soddisfazione è l’impegno, il lavoro, non mi piacerebbe essere sempre in vacanza.

Noi abbiamo due squadre, quella che va in campo e quella dietro le quinte, che è molto più importante di chi va in campo”.

