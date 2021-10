Spalletti obbiettivo preciso, mantenere la forma fisica degli azzurri rimasti a Castel Volturno

Nel edizione odierna, Tuttosport fa sapere che Luciano Spalletti aveva un obiettivo preciso in questa settimana appena terminata: mantenere la forma fisica degli azzurri rimasti a Castel Volturno.

“In questa settimana di allenamenti che si è conclusa ieri mattina, il coach Spalletti ha ordinato prevalentemente un lavoro di mantenimento della condizione in attesa che tornino gli undici nazionali per poter cominciare a lavorare in maniera molto più incisiva e capillare nella previsione della sfida in programma domenica prossima alle ore 18:00 allo stadio Maradona contro il Torino.”

Comments

comments