Spalletti, parla l’ex agente: “Adatto a Napoli”

L’ex agente di Luciano Spalletti, Giulio Dini, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle voci sull’allenatore.

A seguire le sue parole:

“Non so da quale presupposto parta De Laurentiis, ma io porterei Luciano ad allenare la mia squadra proprio perchè è Luciano Spalletti. Luciano si adatterebbe benissimo, per caratteristiche, alla piazza napoletana.

E’ abituato alle pressioni, che alle volte rappresentano un vero e proprio stimolo. Spalletti sa trasformare le pressioni in elementi a proprio vantaggio. Il sistema di gioco non condiziona il suo lavoro. E’ un allenatore geniale, tra i pochissimi a trovare soluzioni tecniche non ipotizzate da chi lo ha preceduto.

Sul campo è imbattibile, è di cuore e temperamento, proprio come la piazza di Napoli.“

