Spalletti: “Preferisco Koulibaly a chiunque, ma se vai via guai a criticarlo. Su Mertens e Dybala…”

Mertens, variabile se rimane? Mertens può ricoprire il ruolo da trequartista, come Zielinski e Elmas. Siccome Dries per ora non è con noi, cercheremo di trovare alternative.

“Nuovo trequartista? Abbiamo già giocato col trequartista, è una cosa che conosciamo, ci abbiamo fatto tanti punti. Bisogna tener conto delle caratteristiche dei nostri calciatori, li metteremo più a proprio agio.”

“Che mi aspetto da questa stagione? Innanzi tutto di cominciare bene, poi si vanno a fare dei confronti con quello che hanno fatto gli altri. ”

“Meret? Quando si gioca per dei traguardi importanti ci vogliono due portieri, un altro bisogna andarlo a prendere. Poi si valuterà chi è più bravo”.

“Con Koulibaly via prendete un altro centrale? Io preferisco sempre Koulibaly a tutti. Come calciatore qui ha la media punti più alta, poi è chiaro che se lui dovesse scegliere di andare non finremo mai di ringraziarlo per tutto l’aiuto che ci ha dato. E’ una persona buonissima, fortissima, è il poker di K, quest’anno sarebbe anche Kapitano. Se dovesse andare gli augureremo tutto il bene. E guai a chi gli dirà qualcosa se dovesse fare scelte diverse. ”

“E’ chiaro che i calciatori che abbiamo perso sono dei riferimenti importanti, ma abbiamo dei giovani molto forti che vanno aiutati. Due leader li ho qui ai miei fianchi. ”

“Osimhen è fantastico e può diventare super fantastico. Avendolo a disposizione dall’inizio può ancora fare meglio.”

“Napoli è una roba importante. Emozionato quando mi hanno chiamato. Qui c’è stato il più grande di tutti”.

“I giovani che abbiamo preso sono pronti e sono molto forti.”

“Perchè vincono le stesse da 20 anni? Credo coincida anche con la spartizione dei diritti televisivi…”

“Politano? Se non è soddisfatto non dipende da me. Io lo terrei volentieri. E’ quello che ha fatto più presenze di tutti in attacco.”

“Cercheremo di far segnare di più Osimhen. E’ fortissimo di testa, gli metteremo a disposizione tutte quelle giocate che lo aiuteranno a fare più gol. ”

“Dybala? Mi piace, certo. Ha le qualità per dare soluzioni alle squadre. Ha estro, è talentuoso, batte benissimo le punizioni. ”

“Momenti migliori e peggiori? Capita di perdere partite che dispiace perdere. La vita è fatta dal 10% di quello che accade e dal 90% di come reagisci. Di momenti belli ne ho avuti tantissimi, la qualificazione in Champions traguardo importantissimo.”

Poi Rrahmani:

Cosa ho imparato da Koulibaly? “Tutto…”

come ti senti con la cessione di Koulibaly? Speriamo che rimane, perché è un giocatore fortissimo”.

“Ogni giorno faccio la guerra con Osimhen, è fortissimo”.

“Mai pensato di abbandonare il calcio, lo amo troppo.”

“Chi è il più simpatico? Ne sono tanti, Petagna, Di Lorenzo, Fabian…E anche Tommaso”.

“Social? Quando vinci sono belli, quando perdi è il contrario…”

Di Lorenzo:

“Chi mi ha messo di più in difficoltà? Quest’anno Leao.”

“In caso di emergenza gioco ovunque, il mio ruolo è a destra ma ho fatto anche il centrale.”

“Qui a Napoli e anche in Nazionale Insigne ci ha fatto divertire, è senz’altro il più forte con cui ho giocato”.

“Osimhen è fortissimo ed ha anche tanti margini di miglioramento. Nonostante qualche infortunio ha fatto un gran campionato. Lo aiuteremo a fare tanti gol. ”

“Sicuramente l’entusiasmo c’è. Siamo tornati in Champions, motivo d’orgolgio. Dobbiamo affrontare questa stagione cercando di migliorare e di crescere. Siamo pronti e carichi per ripartire alla grande. ”

“A chi mi ispiro? Cancelo, Arnold… Cerco di prendere spunto da questi calciatori qui.”

“Intanto il capitano ce l’abbiamo, ed è Koulibaly. Se dovesse andar via deciderà lo spogliatoio.”

“Uso i social, ci sono momenti dove tutto va bene e ti osannano e altri dove ti screditano e ti scrivono cose non belle. Non mi piace quando si nascondono dietro un social, anche noi siamo persone normali.”

