Spalletti: prove di formazione della Nazionale con 4 azzurri del Napoli

Prime prove di formazione per Spalletti in vista dei quarti di andata di Nations League, contro la Germania, in programma giovedì

La certezza è il 3-5-1-1, con qualche ballottaggio da sciogliere nelle prossime ore. Da valutare il recupero di Cambiaso e Zaccagni, che a due giorni dal match di San Siro non si sono allenati coi compagni.

La formazione provata oggi: Donnarumma, Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni, Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie, Raspadori, Retegui.

Questo è il primo 11 provato dal Ct ma è probabile che, per la gara di giovedì contro la Germania, Spalletti si affidi ad alcuni uomini su cui ha sempre puntato post-Europeo: in difesa possibile che ci sia Calafiori e non Buongiorno, così come a centrocampo ha più chance Ricci di Rovella. In attacco, invece, è vivo il ballottaggio tra Retegui e Kean.

Comments

comments