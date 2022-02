Spalletti: “Questa è una gara importante. L’importanza di una partita come questa equivale al tempo impiegato precedentemente per poterci arrivare”

Focus – In previsione della partita di domani allo stadio Maradona contro l’Inter, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa.



“L’Inter è l’amministratore del condominio. Sono i campioni in carica e probabilmente li troveremo un po’ arrabbiati per quello che è stato il derby. Odiano perdere, li rispettiamo ma non dovrà cambiare il nostro atteggiamento. Dobbiamo essere bravi a giocare la partita dell’Inter come se fosse Venezia.”

“Rivincita personale? Non ho nessuna rivincita da fare. Devo essere fortunato di trovare dei calciatori che la pensano allo stesso modo e mi danno la possibilità di fare bella figura. Questa è una gara importante. L’importanza di una partita come questa equivale al tempo impiegato precedentemente per poterci arrivare a giocare queste partite qua. Dalla fatica fatta a Dimaro e Castel Di Sangro, siamo partiti da lì.”

“Doveri con lo zaino dell’Inter? L’ha fermato la finanza, dentro c’erano le mozzarelle…”

Comments

comments