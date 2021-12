Spalletti: “Ringrazio il presidente per le parole, mi mette in difficoltà”

Nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli, Spalletti ha voluto anche ringraziare il presidente De Laurentiis per le belle parole.

Questo il ringraziamento del tecnico per le belle parole di De Laurentiis su di lui:

“Ringrazio il presidente per le belle parole. E’ un presidente che ha vissuto nel calcio, per cui se dice queste cose fa piacere. Mi mette quasi in difficoltà. Lui ha portato grandi allenatori e grandi giocatori al Napoli. Ma è impossibile fare paragoni diretti tra passato e presente. Le parole del presidente nei miei confronti spingono a lavorare duro nella stessa direzione. La giusta conta delle pecore però sarà a maggio, è lì che si farà la somma dei punti portati a casa.“

