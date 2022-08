Spalletti: “Se si parla di Napoli le ambizioni sono sempre altissime”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa di quelle che sono le ambizioni della squadra.

Questo il suo pensiero in merito:

“Che Napoli si presenta al via e che aspettative ho? Io farei un passo indietro per chiarire un po’ il tutto. Quando sono arrivato il presidente Aurelio mi ha spiegato il tutto, con l’anno di transizione per mettere a posto i conti, ringiovanire la rosa affinché poi i giocatori siano richiesti. Gli obiettivi sono centrati al cento per cento, magari anche un po’ di rammarico come mi ricordate; ora si parla di un Napoli che non ha nelle sue fila i calciatori più importanti che hanno raggiunto i risultati ottenuti negli ultimi anni.

Si parla di calciatori per un nuovo ciclo, se si parla di Napoli le ambizioni sono sempre altissime perché abbiamo una città alle spalle che se lo merita. Dobbiamo assumerci le responsabilità. Poi che sia io a gettare le basi per il Napoli del futuro è una responsabilità che mi assumo e che mi stimola tantissimo. Non posso assicurare niente e si gioca per raccogliere il massimo a disposizione e per questo ci vuole un po’ di tempo, rimanendo alta l’ambizione e la passione per questi colori.“

