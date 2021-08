Spalletti: “Si deve aumentare un po’ il ritmo. Insigne? Si deve stare attenti quando si parla di lui”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 dopo l’amichevole vinta contro il Pescara per 4 a 0.

L’allenatore ha tirato anche le somme del ritiro fatto a Castel Di Sangro. Queste le sue parole in merito:

“Le indicazioni sono quelle di aumentare un po’ il ritmo, ma è quasi vietato con questo caldo ed un po’ di fatica addosso. I nazionali poi sono arrivati negli ultimi giorni, c’è da fare qualche passo in avanti. Qualche giocata si è vista però poi deve essere mantenuto equilibrio di squadra e possesso palla.

Ogni tanto abbiamo accelerato quando non c’era bisogno e si è persa qualche palla di troppo. In queste amichevoli ho visto una squadra attenta a non prendere contropiedi e ripartenze; una cosa non facile soprattutto contro squadre di categoria inferiore.

Il discorso della consapevolezza non si può acchiappare ancora, manca ancora ritmo e freschezza per usufruire della qualità. Quando si parla di Insigne bisogna stare attenti, è uno che è andato a Wembley e ha portato la coppa a casa davanti a 60 mila tifosi inglesi. Figuriamoci se si fa turbare dalle voci, lui sa qual è il suo timbro e sa cosa fare.

Questo è un mercato che ha un cartello ‘vietato azzardare’, stiamo cercando di fare qualcosa per completare la rosa. Ounas? Lui ha un’età e ha fatto esperienze di altro livello rispetto agli altri che hanno fatto delle categorie inferiori rispetto a quelle che devono affrontare adesso. Stiamo facendo delle prove, delle conoscenze, poi tireremo le somme.

Non esiste minaccia, i miei sono professionisti e non ragazzi, sanno che quando si veste la maglia del Napoli ci vogliono quelle cose che servono contro qualsiasi squadra. Una volta che te la metti, devi avere quello che ti serve per vincere contro tutti. I tifosi sono a punteggio pieno, con loro abbiamo sempre vinto.”

Comments

comments