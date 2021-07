Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa da Dimaro. Queste le sue parole su Diego Demme.

Sa abbinare il gioco corto con qualche lancio. Gli ho detto che in Inghilterra danno il premio a chi gira più la testa durante la partita, e che se lo facessero in Italia non vincerebbe, perchè deve farlo di più. Sono i passaggi improvvisi dietro le spalle che creano problemi. “

