Spalletti su Insigne: “Arriva al campo sempre sorridente e voglioso. Non è turbato”

Luciano Spalletti ha risposto anche ad una domanda su Insigne nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Venezia.

“Arriva sempre sorridente e voglioso, mi sembrerebbe strano un turbamento per il mercato, riguarda altri campi non il nostro mondo. La Serie A è il sogno di tutti sin da bambini, mica ci facciamo turbare dal nostro nome eventualmente sul mercato. Quella che lei chiama turbativa, Insigne la schiaccia col piedino o la calcia come fa al limite dell’area e la mette dove gli pare”.

