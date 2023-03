Spalletti su Inter-Juve del 2018: “Quella partita influì sulla corsa Scudetto del Napoli di Sarri”

Nella conferenza stampa alla vigilia della partita con la Lazio, Luciano Spalletti si è soffermato su Inter-Juventus del 2018 che fu decisiva nella corsa Scudetto di quella stagione.

“Gli scudetti si perdono in albergo? Bisognerebbe chiederlo a lui (Sarri, ndr), anche se quel risultato lì ha influito sulla corsa, secondo lui molto… io prendo sempre me come obiettivo alle cose che non vanno, non altri, la stavamo vincendo, ho fatto sostituzioni che hanno determinato quella roba lì perché poi tutti vanno a finire lì, ma io le rifarei perché eravamo molto sofferenti in quel momento in 10 uomini, ma io responsabile di quello che ha fatto il Napoli mi date troppo responsabilità. Errore Orsato? Non ne parlo, io scelgo sempre me come responsabile di ciò che non è andato. Sbagliammo dei gol, potevamo avere un atteggiamento diverso, il responsabile ero io e si poteva fare quello che ha fatto il Napoli ad Empoli anche di fronte c’era la Juve, la più forte”.

