Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha parlato anche di Kalidou Koulibaly e ha sottolineato che non ha mai allenato uno come lui.

Queste le sue parole su Koulibaly:

“Io mi incateno per tutti perché io sono il primo del Napoli ad essere felice se questa squadra rimane così com’è. Io lo vorrei con me Koulibaly perché non ho mai allenato un calciatore così ma anche un uomo così.“

Comments

comments