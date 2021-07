Spalletti su Osimhen: “Può ancora migliorare. Sarà un nostro punto di forza”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro. Le sue parole su Osimhen.



Cosa pensa di Osimhen? ADL parlò di Napoli Osimheniano…

“Sicuramente per noi sarà un punto di forza. E’ un calciatore completo sotto tutti i punti di vista, oltre ad avere le qualità del campione ci mette anche altre cose dentro una partita. Soprattutto il battersi per i compagni di squadra. Se comincia lui è più facile seguirlo e andargli dietro. Può ancora migliorare in qualcosa e cercheremo di stimolarlo e di lavorare su questo qualcosa. Gli abbiamo proposto un certo tipo di lavoro e ha eseguito senza fare una piega.”

Comments

comments