Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Leagia Varsavia.

Queste le sue dichiarazioni sui tifosi:

“La sentiamo la vicinanza dei tifosi, se si riuscisse ad averli tutti più vicini sarebbe come avere un calciatore in più in rosa. Loro sono a punteggio pieno.”

