Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha spiegato il motivo del mancato saluto a Rui Vitoria.

“Ad inizio gara non mi ha salutato, se io vengo a casa tua mi saluti all’inizio. Mi ha detto che non mi aveva trovato, ma sono lì a dieci metri: devi venire a salutarmi come ho fatto io all’andata. Io saluto tutti all’inizio, non solo quando vinci a fine partita”

