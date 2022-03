Spalletti sul possibile utilizzo del 4-3-3: “Partire con uno o due mediani cambia poco”

Nella conferenza stampa di questo pomeriggio Spalletti ha parlato di un possibile utilizzo del 4-3-3 nella gara di domani con il Verona.

“Mi avete trattato bene durante quest’anno, siete stati onesti, poi arriverà un momento in cui parlare di questi dettagli, ma serve tempo perché il mediano che prende la palla ha due possibilità, abbassarsi sulla linea difensiva ed entra nella linea ed una di alzarsi se è marcato per portarlo via perché non può ricevere. Se si alza di 5 metri cosa va a fare? Non è difficile, il centrocampista. Con le due mezzali che giocano già lì. Come il trequarti che a volte si abbassa sui mediani ed un mediano a quel punto si alza, si ruota facilmente. Ad esempio Fabian ha fatto diversi gol da mediano, ma perché nello scorrimento finisce da mezzala, sotto quest’aspetto partire con due mediani o uno solo cambia poco, poi col mediano marcato la mezzala opposto viene a ricevere come facevate nei migliori anni”.

