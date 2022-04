Spalletti sulla condizione fisica: “Questione tattica. Se non c’è equilibrio prendi ripartenze e può sembrare così”

In conferenza stampa mister Spalletti si è soffermato a parlare della condizione fisica del Napoli, dove anche De Laurentiis ne voleva sapere di più.

A seguire le sue parole in conferenza:

“E’ il discorso di prima, quando sei in fase offensiva e lasci due lì e non gestisci sulla ripartenza, andando per 100 metri all’indietro, quello lì allo spettatore appare un momento di difficoltà della condizione fisica, è sempre una cosa tattica se non hai equilibrio, se perdi palla devi riaggredire subito dove l’hai persa, se sbagli lì con tanti uomini offensivi…

E noi vogliamo fare questo, per scelta dall’inizio, lasciando parità numerica dietro perché a me non piace un calcio dietro, in area, ad aspettare gli altri, non sarei credibile, non saprei insegnarlo. Poi è chiaro che ci sono momenti dove siamo al limite dell’area e bisogna difendersi dalla forza degli avversari, ma nelle intenzioni siamo quelli lì e se perdi equiibrio e prendi ripartenze può sembrare ci sia meno condizione, ma i dati non danno differenze sulla normalità.”

Comments

comments