Spalletti sulle assenze: “Uniti per proteggere la squadra,

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Atalanta.

“Si fa bene, nel senso che scegliamo con quelli che restano. E’ fondamentale stare uniti e proteggere la squadra che nelle difficoltà ha già dimostrato quanto ha a cuore questa maglia e lo si vede ogni giorno in allenamento. Ogni tanto scherzando dico ‘guarda che ti faccio giocare’ a quelli che restano, ora capita l’occasione e non c’è situazione migliore per vedere se ci si lascia spaventare o si vuole andare a trovare nuove energie e risorse. E’ fondamentale avere bene in testa, come un chiodo fisso, che noi siamo il mezzo per raggiungere la nostra felicità, noi! Nostra e di tutti quelli che ci stanno vicini, noi siamo l’unico mezzo!

Possiamo mandarne in campo 16, più di 16 non si gioca in una partita. Anche se ci mancano capitano e comandante, noi abbiamo molti altri alti ufficiali in squadra. Abbiamo gente come Mertens, Di Lorenzo, Ospina, Rrahmani che ormai è un leader, Zielinski che è più taciturno ma è tosto ed anche altri. Noi dobbiamo essere bravi a indirizzare la partita sulle nostre caratteristiche e non scontrarsi con quelle dell’Atalanta. Dobbiamo giocare la palla, non dobbiamo farla diventare sempre un duello”.

