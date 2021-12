Spalletti sull’Empoli: “Gli vanno fatti i complimenti, è una squadra con un’identità”

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Luciano Spalletti ha parlato anche della prossima gara contro l’Empoli.

“L’errore più grande che possiamo fare è dire ‘C’è anche’. Considerare la partita con l’Empoli solo come la partita tra il Leicester e il Milan sarebbe l’errore più grande che possiamo fare. Non corriamo il rischio di sottovalutare l’impegno perché basta vedere che calcio sta proponendo l’Empoli. Per riuscire a vincere questa partita dovremo esibire una prestazione top, al massimo delle nostre possibilità, altrimenti sarà dura. All’Empoli vanno fatti i complimenti per come gestisce questa squadra da più anni, per l’identità che ormai ha dato il presidente Corsi a questa società e per l’identità ben definita che la squadra ha in campo. Complimenti sinceri”.

