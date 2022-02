Spalletti: “Vincendo saremmo catapultati verso un altro obiettivo. Non ci chiamiamo Napoli per caso…”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’importante sfida contro l’Inter.

“5 cambi con La Rosa a disposizione? Questo è un vantaggio in più. Ci rende ulteriormente forti e ci fa piacere.”

“Serve cazzimma? Si, è una delle cose più riconosciute nel calcio. Rende l’idea ed è un termine napoletano. Sapere che c’è lo stadio pieno ci può aiutare. De Laurentiis ha abbassato drasticamente i prezzi venendo incontro alle persone in difficoltà. Sono convinto che questa sarà una scelta giusta per far ritornare l’entusiasmo.”

“Osimhen in gol contro le big? Ha giocato poco contro di loro. Si vedrà nelle prossime.”

“Loro aggressivi e cattivi noi calmi e forti. Politano ha detto bene, ci vuole equilibrio in tutta la partita. Non ci chiamiamo Napoli per caso, dobbiamo avere una qualità superiore alla media che fa parlare di noi. E parlo anche della città, non solo della squadra.”

“Dobbiamo mantenere quella calma che ci fa richiamare meglio quella qualità che abbiamo. Noi riusciamo ad essere feroci fino ad un certo punto perché non abbiamo quel tipo di caratteristiche. Loro ti arrivano addosso con più forza.”

“Partita d’andata come riferimento? C’è stato un passaggio fondamentale li, quando abbiamo tentato di riorganizzare la squadra dopo il 2-1 abbiamo preso il 3-1 in contropiede. In quella partita li la squadra non è riuscita a portare il discorso sulle nostre caratteristiche. Loro hanno più fisicità di noi, noi siamo più bravi nel possesso. A San Siro abbiamo perso troppi palloni.”

“L’Inter è l’amministratore del condominio. Sono i campioni in carica e probabilmente li troveremo un po’ arrabbiati per quello che è stato il derby. Odiano perdere, li rispettiamo ma non dovrà cambiare il nostro atteggiamento. Dobbiamo essere bravi a giocare la partita dell’Inter come se fosse Venezia.”

“Rivincita personale? Non ho nessuna rivincita da fare. Devo essere fortunato di trovare dei calciatori che la pensano allo stesso modo e mi danno la possibilità di fare bella figura. Questa è una gara importante. L’importanza di una partita come questa equivale al tempo impiegato precedentemente per poterci arrivare a giocare queste partite qua. Dalla fatica fatta a Dimaro e Castel Di Sangro, siamo partiti da lì.”

“Doveri con lo zaino dell’Inter? L’ha fermato la finanza, dentro c’erano le mozzarelle…”

“Abbiamo avuto delle difficoltà e sIano rimasti capaci di mantenere la schiena dritta in quello che deve essere il nostro comportamento. I calciatori sanno come fare da soli, anche durante la settimana della Juventus dove tutti dicevano che era meglio rinviarla i ragazzi mi hanno mostrato il desiderio di giocarla. Sono tranquillo. Il gruppo è solido e forte.”

“Partita Scudetto? È giusto precisare che l’obiettivo era di riuscire a mettersi dietro alcune delle più forti per rientrare in Champions League. Sappiamo però che vincendo questa partita potremmo essere catapultati verso quest’altro obiettivo. È un po’ una figata come situazione perché ci ha fatto passare una settimana col sorriso sulla bocca.”

“Koulibaly gioca? Mi sembra irrispettoso verso chi dovrebbe fargli posto. Kalidou è un calciatore differente, non solo a livello calcistico. C’è da tener presente quello che hanno fatto quelli che l’hanno sostituito. Qualsiasi scelta farò farò bene, lo deciderò domani.”

14:45 – La conferenza stampa del tecnico toscano è in programma alle ore 15. Segui con noi la diretta testuale con tutti gli aggiornamenti.

