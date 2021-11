Spalletti: “Zielinski tra i più forti della squadra, ma mi aspetto da lui maggior concretezza”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente polacca TVP Sport, a proposito di Piotr Zielinski.

Gli azzurri saranno di scena, quest’oggi, a Varsavia, contro il Legia, e i media locali non hanno perso occasione per chiedere al tecnico di Certaldo un parere sull’ex centrocampista dell’Udinese: “Ogni volta che scende in campo è determinante in fase offensiva, anche quando non riesce a segnare, perchè è in grado di dare una grossa mano alla squadra. È, senza alcun dubbio, uno dei calciatori più forti della squadra, ma mi aspetto da lui maggior concretezza. Piotr è uno che può decidere le partite: ha grande facilità di corsa ed è bravissimo negli inserimenti, oltre che in zona gol”.

