Spalletti:”Chi vince il campionato? Non fatemelo dire!”

Luciano Spalletti CT della Nazionale alla vigilia degli impegni in Nations League è intervenuto

a “Che tempo che fa”

Questo il suo commento sula stagione calcistica e gli immancabili ricordi del magnifico ed irripetibile scudetto vinto con il Napoli:

Chi vince il campionato? Non me lo far dire, non lo so”

Sul periodo a Napoli:

“Ho comprato un divano letto, una brandina per poterci dormire.

Anche perché Castel Volturno e distante da Napoli.

Io dovevo dedicargli tutto il mio tempo e non potevo perdere tempo in fila.

Mi sono appeso le maglie di Maradona perché lui era lì a vigilare su di noi. Questo ci dava forza.



Sono sempre arrivato in spogliatoi dove dovevo gestire le miei emozioni e non sapevo di essere all’altezza per farlo”.

Sull’ultima esperienza in un club come allenatore:

“Quando uno è stato in quel contesto lì, diventa difficile tornarci da avversario“.

Chiosa finale: “

Chi vince campionato? Non me lo far dire.

Non lo so, perché quando facevo la schedina facevo due o tre.

Chi non vince? Ce ne sono diverse che sono in fondo. Non posso fare nomi”.

