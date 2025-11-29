Napoli

Spalletti:”Emozione tornare al Maradona”,

Al temine della partita contro il Cagliari, Spalletti ai microfoni di DAZN ha anticipato il tema del suo ritorno al Maradona 

Prossima gara a Napoli?

Me lo immagino rispetto alla felicità che avrò entrando in quello stadio.

Per me sarà facile, non so come si comporterà la tifoseria“.

