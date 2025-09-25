Spalletti:”Il Napoli è una squadra tostissima. Conte e la società hanno lavorato bene”.

Luciano Spalletti, ad Arezzo al Festival del Calcio Italiano per presentare il suo libro “Il paradiso esiste, ma quanta fatica“edito da Rizzoli.

Nazionale

“In questo momento l’esperienza dell’Italia mi sta martellando forte in testa.

E sinceramente non mi sono ancora posto l’obiettivo di doverla dimenticare, anzi si accetta tutta e anche il dolore che ti dà, perché non è andata come volevo.

Nello stesso tempo però voglio riconoscermi quello che è stato l’impegno che ho messo.

Ed è stato un impegno totale.

Ma ancora devo lasciare passare un po’ di tempo, perché è nella fase del dolore acuto. Si aspettano momenti migliori senza accelerare niente”.

Serie A:

Inter e Napoli hanno delle chance in più rispetto a Juventus e Milan. Poi sarà il tempo a confermare o smentire la mia idea.

L’Inter è una squadra da tenere d’occhio.

Ha grandissime qualità e Chivu, siccome l’ho allenato e lo conosco bene diventerà un grande allenatore”.

Milan-Napoli

Per quanto riguarda la partita di domenica, il Milan lo vedo in perfetta condizione, il Napoli è una squadra tostissima che viene dalle certezze dello scorso anno.

Poi hanno lavorato veramente bene sia Conte che la società nella preparazione di questo campionato.

Napoli

Poteva finire diversamente ma mi godo la cittadinanza onoraria e l’amore della gente

