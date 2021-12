Spareggi Europa League: come funzionano e le possibili avversarie del Napoli

Terminati i gironi eliminatori di Champions League ed Europa League ora tutta l’attenzione è rivolta al sorteggio degli spareggi di Europa League che vedono coinvolte le tre italiane Napoli, Lazio e Atalanta.

Ma come funziona il sorteggio di Europa League in programma lunedì 13 dicembre alle ore 13:30 a Nyon in Svizzera?

– Sono 16 le squadre coinvolte:

a) le otto terze dei gironi eliminatori di Champions League (definite NON TESTE DI SERIE);

b) le otto seconde qualificate nei gironi eliminatori di Europa League (definite TESTE DI SERIE quindi anche il Napoli).

– Le squadre teste di serie non possono affrontarsi tra loro ma vengono abbinate a una squadra non testa di serie.

Il Napoli può quindi affrontare una tra: Barcellona (Spagna), Borussia Dortmund (Germania), Siviglia (Spagna), Porto (Portogallo), Lipsia (Germania), Zenit San Pietroburgo (Russia), Sherif Tiraspol (Moldvia).

– Le squadre teste di serie (quindi anche il Napoli) giocano la gara di andata in trasferta e quella di ritorno in casa.

– Squadre della stessa nazionalità non possono affrontarsi tra loro (quindi il Napoli non può affrontare l’Atalanta).

– Le gare di andata si giocano giovedì 17 febbraio, quelle di ritorno (al Maradona) giovedì 24 febbraio.

– Le squadre vincenti accedono agli ottavi d finale di Europa League le perdenti vengono eliminate da tutte le coppe europee.

– Ricordiamo che da quest stagione è stata abolita la regola del doppio segnato in trasferta.

