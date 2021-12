Spartak Mosca, esonerato Rui Vitoria: al suo posto Vanoli, il suo vice è un ex azzurro

Lo Spartak Mosca, squadra che ha battuto due volte il Napoli in Europa League, chiudendo il girone al primo posto, ha annunciato l’esonero di Rui Vitoria.

L’ottimo cammino europeo non è servito al tecnico portoghese per restare alla guida della squadra russa, complice l’altalenante rendimento in campionato: attualmente, infatti, lo Spartak occupa la nona posizione in classifica, con ben 15 punti di ritardo dallo Zenit capolista. Manca ancora l’ufficialità, ma a prendere il posto di Rui Vitoria dovrebbe essere Paolo Vanoli, ex collaboratore di Antonio Conte, tre anni dopo l’addio di Massimo Carrera: al suo fianco ci sarà anche una vecchia conoscenza azzurra, Marco Donadel, in veste di vice allenatore.

Comments

comments