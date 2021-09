Spartak Mosca, l’ex allenatore: “Se stanno bene, i russi possono spaventare il Napoli e far male in contropiede”

Raul Riancho, ex allenatore dello Spartak Mosca, in un’intervista rilasciata a Sport Express, ha parlato anche del match di domani tra i russi e il Napoli.

Queste le parole del tecnico spagnolo, che nel 2018 sostituì Massimo Carrera alla guida del club russo: “Il Napoli è una squadra molto ben organizzata, giocano bene e hanno un attacco davvero forte, che segna tanto. Lo Spartak dovrà essere brava in difesa ma senza dimenticare di effettuare rapidi contropiedi che possono far male ai partenopei. Se tutti i giocatori dello Spartak saranno in forma, il Napoli potrebbe spaventarsi: quella russa è una squadra pronta a vincere”.

Comments

comments