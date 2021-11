Spartak Mosca-Napoli, si può andare solo con certificato o vaccino russo

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla partita di Europa League tra Spartak Mosca e Napoli, in programma la settimana prossima.

Fino a domani, alle ore 16, si può prenotare il voucher che poi sarà trasformato in biglietto per la partita. Il Corriere dello Sport, però, riporta una precisazione che, in pratica, esclude l’Italia ed i tifosi italiani.

L’acquisto e l’ingresso allo stadio sarà consentito solo a chi è in possesso di un codice QR russo; il suddetto QR è possibile ottenerlo solo con due dosi del vaccino Sputnik V o con un certificato di guarigione da meno di sei mesi che è riconosciuto in Russia.

Comments

comments