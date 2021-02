Grande spavento all’86’ della gara di Seri B Ascoli-Salernitana. Il 22enne centrocampista polacco della Salernitana Dziczek si è improvvisamente accasciato al suolo coòito da un malore.

Il pronto intervento dei sanitari dello stadio ha evitato il peggio.

Dziczek è stato poi trasportato in Ospedale, per fortuna era cosciente, per ulteriori accertamenti.

La gara è poi ripresa e portata regolarmente a termine.

Comments

comments