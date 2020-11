Dopo aver inserito Liguria, Toscana, Abruzzo, Basilicata e Umbria nella Zona Arancione, il Ministro Speranza annuncia che domani verranno fatte valutazioni sulla Campania.

“La giornata di martedì sarà dedicata ad analizzare la situazione dei dati in Campania. L’ha chiesto il governatore De Luca e noi siamo stati d’accordo sulla necessità di approfondire il quadro per decidere in che fascia deve stare la Regione.”

