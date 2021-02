Speranza firma lo stop allo sci fino al 5 marzo. E’ polemica

Il ministro della Salute appena riconfermato, Roberto Speranza, dice no alla riapertura degli impianti di sci fino al 5 marzo.

Quando scadrà il Dpcm del 14 gennaio. Speranza ha firmato l’ordinanza dopo una riunione al ministero, al termine di una giornata segnata dagli allarmi del Cts e di Walter Ricciardi. Il provvedimento, si legge in una nota, tiene conto dei più recenti dati epidemiologici comunicati venerdì 12 febbraio dall’Istituto Superiore di Sanità, attestanti che la variante VOC B.1.1.7, detta variante Uk e caratterizzata da maggiore trasmissibilità, rappresenta una percentuale media del 17,8% sul numero totale dei contagi.

“Il blocco dello sci di stasera per domani è gravissimo – dice Marco Bussone, presidente nazionale dell’Unione dei Comuni, comunità ed enti montani (Uncem) – la stagione è finita, per molti operatori che in questi istanti mi hanno confermato che non apriranno più. Il no all’apertura degli impianti, arrivato in questi minuti, non trova d’accordo i Comuni montani, insieme a tutti gli operatori economici. Abbiamo buttato al vento milioni di euro in quest’ultima settimana. Uno spreco. Ora contiamo i danni. Che in settimana dovranno essere rimborsati con adeguati ristori. Per il personale serve immediatamente un’indennità, la cassa integrazione.“

