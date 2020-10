Speranza: “Priorità salute persone. Juve-Napoli? Non si giocherà”

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato della situazione relativa alla riapertura degli stadi e di Juventus-Napoli.

A seguire le parole riportate dal portale online de La Gazzetta dello Sport:

“Penso che stiamo parlando troppo di calcio e troppo poco di scuola. La priorità dovrebbe essere altro e lo dico da tifoso. La priorità non possono essere gli stadi, deve essere la salute delle persone. Il Cts ha disposto delle norme che permettono di andare avanti in sicurezza. Altra cosa è la partecipazione del pubblico. Io sono contrario alle proposte di riaprire gli stadi a migliaia di persone.

Per Juventus-Napoli è già deciso, mi pare, che non si giocherà. So che intorno al calcio ci sono interessi e tante persone che vanno rispettate. Le cose importanti in questo momento però sono altre: il lavoro degli ospedali e dei sanitari e l’attenzione alle nostre scuole.“

