Spezia, Chisoli: “Non prenderemo Llorente, operazione troppo onerosa per noi”

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’interesse per Fernando Llorente.

Il patron del club ligure ha smentito l’arrivo dell’attaccante azzurro, a causa dei costi dell’operazione: “Di Llorente abbiamo parlato, ma è un’operazione troppo onerosa per noi e purtroppo non riusciamo a concludere quest’affare. Non prenderemo Llorente, abbiamo grande fiducia in Galabinov e per ora siamo fermi, poi chiaramente le dinamiche del mercato possono cambiare”.

