Spezia, Italiano sul futuro: “Voglio ascoltare i programmi della società”

Il tecnico dello Spezia, già salvo, Vincenzo Italiano ha parlato anche del suo futuro prossimo ai microfoni di Tele Liguria Sud.

A seguire le sue parole:

“Ogni anno, in un percorso fatto di soddisfazioni, sono sempre riuscito a migliorare. Sono uno di quelli che vuole soffrire meno e alzare l’asticella: mi auguro che questo sia anche il pensiero della proprietà. Se i presupposti sono buoni, mi trovo nella stessa identica situazione dello scorso anno: tutti mi davano per partente e invece poi è avvenuto il contrario.

Io voglio ascoltare i programmi. Personalmente, però, non posso non provare amore e affetto per una piazza che mi ha dato tutto.”

