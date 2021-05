Spezia-Napoli 1-4: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella 35esima giornata di campionato il Napoli ha affrontato lo Spezia al Picco. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 7 – Partita preparata con intelligenza sfruttando la predisposizione dello Spezia a giocare con la difesa alta. Il vuoto di concentrazione nella fase centrale del secondo tempo l’unica nota stonata. Il caldo e l’imminente sfida infrasettimanale con l’Udinese suggerivano cambi più tempestivi per far rifiatare qualche centrocampista.

MERET: 6 – Incolpevole sul gol ma bravo a respingere la prima conclusione ravvicinata dell’attaccante dello Spezia, poi solo qualche uscita tranquilla e una incoraggiante crescita nel giocare la palla con i piedi.

DI LORENZO: 7 – Aiuta la quasi inedita coppia di centrali nella fase difensiva e si spinge con saggezza in avanti, decisivo il suo assist per sbloccare la partita.

MANOLAS: 6 – Diversi interventi determinati e grintosi ma si fa sorprendere da Piccoli in occasione del gol subìto.

RRAHMANI: 6,5 – Solo una sbavatura nell’impostazione per il resto una prestazione positiva per utilizzo del fisico e nella tempistica degli anticipi, da rivedere contro attacchi più pericolosi.

HYSAJ: 5 – Si preoccupa di presidiare la sua zona del campo ma troppi errori in disimpegno che creano qualche apprensione alla squadra.

FABIAN: 5,5 – Nel primo tempo non pervenuto, meglio nella ripresa quando aiuta la squadra a impostare l’azione dal basso ma non fa mai una giocata di qualità.

DEMME: 6 – Il caldo condiziona non poco la prestazione di uno con le sue caratteristiche ma non fa mancare il suo importantissimo contributo in entrambe le fasi.

POLITANO: 6 – Partita con un mix di qualche giocata di qualità e sacrificio in fase difensiva, poco lucido nella rifinitura delle azioni.

ZIELINSKI: 7 – Primo tempo da top con un gol e un assist, cala vistosamente nella ripresa anche per il caldo.

INSIGNE: 6 – Partita di sacrificio impreziosita da decisive diagonali importanti, meno lucido in fase d’attacco ma fornisce a Osimhen un assist da fuoriclasse.

OSIMHEN: 8 – Combatte, corre, pressa fa l’assist a Lozano e impreziosisce la sua partita con la prima doppietta in maglia azzurra.

MARIO RUI (dal 68′ al posto di Hysaj): 6 – Si preoccupa di mantenere soprattutto la posizione per scoprire la sua fascia, nel finale trova anche il tempo per una conclusione interessante.

MERTENS (dal 68′ al posto di Zielinski): S.V. – Appena sette minuti in campo tradito dalla caviglia.

ELMAS (dal 75’ al posto di Mertens): 6 – Entra per dare dinamismo al centrocampo e lui lo fa con tanta applicazione.

LOZANO (dal 75’ al posto di Politano): 6 – Entra segna un gol e si rende protagonista di una bella sgroppata in avanti nel finale di gara, il tutto in meno di venti minuti.

PETAGNA (dall’ 83′ al posto di Osimhen): S.V. – Entra in campo per far rifiatare Osimhen e far risalire la squadra.

ARBITRO IRRATI (di Pistoia): 6,5 – Porta a casa una partita senza errori e gestita con serenità anche se manca qualche giallo agli spezzini.

