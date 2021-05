Ammonizione pericolosa quella comminata da Irrati a Victor Osimhen.

Sembra assurdo in quanto attaccante per giunta assente per diverse gare, ma Victor Osimhen nella gara contro lo Spezia ha rimediato il quarto cartellino giallo in questo campionato.

Per l’attaccante nigeriano scatta così la diffida e al prossimo giallo anche la squalifica.

L’altro azzurro diffidato è Mario Rui.

