Spezia, parla il vicepresidente: “Dobbiamo onorare l’impegno domani”

Il vicepresidente dello Spezia, Andrea Corradino, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della sfida di domani di Coppa Italia.

Lo Spezia sarà, infatti, il prossimo avversario del Napoli nella competizione. A seguire le sue parole:

“Turnover obbligato domani visti anche alcuni infortuni. Dobbiamo onorare l’impegno, ma viste le tante partite in pochi giorni è giusto far ruotare i giocatori. Credo che come è successo a Roma, dove sono scesi in campo giocatori che hanno giocato meno, faremo come sempre il nostro.

Cosa manca al Napoli? Per me è una delle squadre che gioca meglio, con giocatori di grande qualità e quindi è abbastanza sorprendente l’andamento altalenante del Napoli. E’ capace anche di grande imprese come contro l’Atalanta. Ho visto in certe circostanze una mancanza di equilibrio; non credo che ci siano problemi di motivazioni, poiché Gattuso è un maestro in questo.

Le assenze di Mertens e Osimhen pesano tantissimo, la loro mancanza potrebbe aver indotto il cambio del sistema di gioco. In Campionato il Napoli contro di noi ha avuto tante occasioni, la loro sconfitta è stata inaspettata.”

Comments

comments