Lo Spezia vince ancora e batte la Sampdoria 2-1 nel Monday Night della 17 giornata del campionato di Serie A.

Decidono il risultato finale i gol di Terzi e Nzola per lo Spezia e la rete di Candreva per la Samp. Per i bianconeri questa è un’altra importante vittoria in chiave salvezza.

